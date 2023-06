Ex-BBB pede ajuda para encontrar mãe desaparecida: 'Não aguento mais fingir que está tudo bem'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jake Leal, ex-participante do BBB 12, usou as redes sociais para pedir ajuda aos seus seguidores neste domingo (25). Ela contou que sua mãe está desaparecida há dois meses. "Não aguento mais. Finjo que está tudo bem, mas não está. A minha mãe tem depressão e bipolaridade e ela fugiu de casa, hoje, tem dois meses que não temos notícias", começou

A influenciadora explicou o motivo de ter contado só agora o desaparecimento de Edileide Leal. "O meu pai pediu para não expor para evitar trotes e pegadinhas ou até mesmo alguém fazer um mal maior a ela. Só que está cada dia mais difícil", reconheceu. " Já fizemos tudo para encontrá-la em Feira de Santana, onde ela mora, e nos municípios próximos daquela região da Bahia e nada", relatou.

Jake ainda lembrou que a mãe sumiu uma vez, em 2016. "Acharam ela perdida na estrada, mas agora não acharam", pontuou. A ex-sister confessou que teve medo do julgamento do público. "Tive medo de pedir ajuda nas redes sociais e as pessoas me julgarem por eu só tá pedindo ajuda agora. Não queria que as pessoas me criticassem pelo fato de eu estar na TV, e viajando a trabalho com minha mãe desaparecida. Preciso trabalhar", desabafou Jake, que compartilhou uma foto da mãe e deu detalhes sobre a roupa que ela estava usando quando foi vista pela última vez.