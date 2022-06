Ex-BBB oferece ajuda ao influenciador Luva de Pedreiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Felipe Prior usou suas redes sociais para oferecer ajuda ao influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, que nos últimos dias comoveu a internet ao publicar um desabafo em que se dizia desiludido com os rumos da carreira e anunciava uma pausa em suas postagens.

"Ô, Luva! Eu sou arquiteto, você manja, né? Se tu quiser, faço o projeto da sua casa. De graça, mano! É nós! Sou arquiteto e me comprometo a fazer, tá bom?", disse Prior nos stories do Instagram. Ele ainda afirmou que não tem intenção de se promover. "É só a gente trocar ideia no direct, é só falar: 'Quero ter a casa feita pelo Prior'. Faço, não é para aparecer, está ligado! O projeto eu faço, tá bom? Pode deixar!".

Apesar de ter virado um fenômeno na web (são 14 milhões de seguidores só no Instagram), Luva de Pedreiro está com as contas bancárias zeradas e continua morando numa casa pequena na cidade de Quijingue, no interior da Bahia. Seu empresário, Allan Jesus, por outro lado, negociava no início de junho a compra de um apartamento num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, no Rio.

Segundo reportagem do SBT, Allan estaria disposto a pagar R$ 8 milhões e tinha pressa em fechar o contrato. Após anunciar que "daria um tempo" em suas publicações, Luva de Pedreiro apagou de suas redes todas as referências ao empresário, que nega qualquer irregularidade na gestão dos negócios e da carreira do influenciador.