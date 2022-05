Ex-BBB Larissa diz que recebe convites para visitar escolas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e influenciadora Larissa Tomásia, 25, contou que vem recebendo muitos convites para dançar em escolas pelos estados do Brasil. Ela viralizou nas redes sociais com um vídeo dançando a música "Socadona" da cantora Ludmilla, 27, no pátio da escola em que ela estudou quando era mais nova, em Limoeiro, Pernambuco.

"Ultimamente eu estou recebendo tanto convite para visitar tantos colégios em vários estados do Brasil, que para ser bem sincera com vocês, estou querendo visitar mesmo", escreveu a ex-BBB em seu perfil no Twitter. Em outro tuíte ela ainda brincou: "Partiu faculdades também".

Larissa foi a sexta eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo). A ex-sister entrou na casa mais vigiada do Brasil após participar da Casa de Vidro ao lado de Gustavo. Em sua entrevista ao Domingão com Huck (Globo), após sua eliminação, ela falou que sua estratégia foi mal interpretada por alguns dos espectadores.

No quadro "O Domingão tá Vendo", Larissa diz que se arrependeu de ter passado informações de fora da Casa quando ela entrou no programa sem esclarecer para o público do programa que essa era uma estratégia sua.

"Eu me arrependo, porque acredito que tenha sido realmente a principal informação, que era passar isso para o público. Quando entrei na casa foi totalmente diferente a convivência, foi muito natural minha ida ao quarto Lollipop, onde me senti acolhida e amada pelas meninas", disse na época.