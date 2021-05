Ex-BBB Hadson diz que problema de saúde impediu participação em No Limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hadson Nery, o Hadballa do BBB 20 (Globo), contou que quase entrou na atual edição de No Limite, que conta apenas com ex-BBBs como participantes. A revelação foi feita durante participação no Foi Mau, da RedeTV!. A participação de Hadson vai ao ar nesta segunda-feira (17), a partir das 22h30.

"Deu ruim nos meus exames", afirmou. "Apareceu cálculo renal dos dois lados. Quando fui chamado estava numa fase só cachaça. Não sei se realmente foi isso que fez com que eles não me chamassem, mas teve essa alteração."

Hadballa também participou do quadro Webbullying, no qual o apresentador Maurício Meirelles pega o celular do convidado e interage com pessoas nas redes sociais como se fosse o convidado. O humorista acabou encontrando uma foto de Hadson sem roupa e encaminhou para os ex-BBBs Lucas Galina, Rafinha Ribeiro e Pyong Lee.

Este último estava online e viu a mensagem. "Que porr* é essa?", respondeu. "Sou eu, Hadballa, vem me hipnotizar. Posso ir para sua casa?", continuou Meirelles. "Por enquanto não dá, me resolvendo com a esposa", brincou Lee.

Hadson foi o terceiro eliminado do BBB 20 com 79,71% após se envolver em uma polêmica revelar para outras participantes que teria um plano de seduzir as mulheres para prejudicá-las no jogo.

Recentemente, ele foi anunciado como novo técnico do Grêmio Barueri, time da quarta divisão do Campeonato Paulista. Como jogador, Hadson atuou nos times do Corinthians, Paysandu, Remo, Brasil de Pelotas e Boa Vista-RJ. No exterior, ele jogou na Ucrânia, Uruguai e no time União de Leiria, em Portugal.