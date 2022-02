Ex-BBB Gleici curte Carnaval em SP e se diz ansiosa com oportunidades de atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um grupo de amigas, a ex-BBB Gleici Damasceno, 27, assumiu a missão de curtir os quatro dias de folia no Carnaval na Cidade, no Jockey Club de São Paulo. Ela também comentou sobre a atual edição do reality show da TV Globo.

Ao som do cantor Thiaguinho, no Jockey Clube de São Paulo, a campeã do BBB 18 falou que se preparou bastante para curtir a folia. "Faz tanto tempo que não saio para curtir Carnaval, que preferi começar devagar, para aguentar até o final", revelou ela, que também relembrou a comemoração do feriadão dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Era estranho, pois a gente ouvia muita música de fora. A gente queria saber o que estava acontecendo, mas tínhamos a festa lá dentro", comentou Gleici, no evento produzido pela Fishfire e Carvalheira.

Sobre a edição atual do reality show da TV Globo, a ex-participante afirmou estar acompanhando tudo. "As pessoas ficam elencando os piores e melhores jogadores, mas acho que não tem isso. Cada edição é muito diferente, pois tem pessoas e histórias diferentes. A minha dica é focar no jogo e tentar ser o mais transparente possível", entregou ela.

Em 2022, Gleici pretende investir pesado na carreira de atriz e está fazendo vários testes para produções na TV aberta e serviços de streaming. "Não dá para não ficar ansiosa, mas, assim como o teste que fiz para o Big Brother Brasil, eu sei que a espera é normal. Quero trabalhar bastante este ano, correr atrás dos meus sonhos", finalizou ela.

Sem as festas de rua, muitos artistas, de estilos variados, programaram shows privados. Além de Pocah, que neste sábado (26) levará seu bloco para o Rio de Janeiro, também estão com festas desse tipo na capital paulista Anitta, Ludmilla, Pedro Sampaio, Thiaguinho, Banda Eva e outros.