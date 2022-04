EX-BBB Eslovênia janta com embaixador da Eslovênia e quer conhecer o país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite do último sábado (23) foi especial para Eslovênia, ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo). Isso porque ela foi jantar com o embaixador da... Eslovênia.

Foi isso que ela contou nas redes sociais. "Olhem como eu tô chique! Hoje estou conhecendo o embaixador e autoridades da Eslovênia! Amando muito conhecer um pouquinho da cultura desse país incrível que painho me deu o nome e eu tenho muito orgulho", disse ela.

"Que momento. Espero logo logo conhecer o país e toda sua história de perto", emendou.

No início do reality, Eslô, como gosta de ser chamada, contou que seu pai quase deu a ela outro nome: Bósnia Herzegovina. No próprio reality ela já foi chamada no início de Eslováquia.

Mas mesmo na estreia do reality, Eslô já chamava a atenção. O anúncio dos participantes do BBB no dia 14 de janeiro trouxe algumas surpresas, apostas e muitas brincadeiras. Uma delas foi feita pela Embaixada da Eslovênia, devido ao nome da participante.

"Boa sorte, Eslovênia! Sister do BBB 22 com o nome mais lindo!", afirmou um post da Embaixada da Eslovênia no Brasil, em sua conta no Twitter. Os internautas também entraram na brincadeira. "Reconhecida internacionalmente", afirmou uma usuária.

Ao longo do jogo, Eslovênia foi pegando fama de pé frio. Sempre que ela se sentava a lado de algum participante que disputava o Paredão, este era eliminado. Até mesmo memes com o país Eslovênia foram feitos após a Itália, que fica pertinho, ser eliminada e não disputar a Copa do Mundo de 2022.