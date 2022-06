Ex-BBB encontra dois sacos de fezes na porta de casa e desabafa: 'Fiquei mal'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Lumena Aleluia, 31, resolveu denunciar um lamentável episódio que aconteceu na porta de sua casa nesta quinta-feira (16). A DJ e influenciadora admitiu que ficou surpresa ao encontrar dois sacos de fezes na entrada principal do imóvel. "Vou tentar falar com vocês sem chorar, mas é muito difícil. Estou abalada", começa Lumena em uma sequência de vídeos nos stories do Instagram.

Baiana e atualmente morando em São Paulo, Lumena contou que foi o subsíndico que a chamou para a alertar sobre o que havia acontecido. "Foi bizarro. Eu estava dormindo quando o subsíndico me acordou buzinando. Quando abri a porta estava lá, uma cena bizarra, dois sacos com muitas fezes. Não dá pra saber se é de cachorro ou de humano. Mas, tanto faz. Eram fezes", reclama a ex-BBB.

Ela até acionou sua advogada para tentar descobrir o autor da "bizarrice" para poder acioná-lo na Justiça. Lumena acredita que o saco com fezes é mais um ataque dos haters. "Uma coisa é aguentar o bagulho na internet, já me acostumei, mas na porta de casa?. Dá medo", explica a também psicóloga que ainda garantiu não ter se desentendido com nenhum vizinho.

"O fato de morar sozinha e acordar com essa cena me desestruturou muito. Estou indo para Salvador, vou dar uma espairecida. Não estou bem. Só consigo dizer isso. Vou tentar dar uma renovada na vibe, mas me derrubaram hoje com isso. Tinha muito tempo que não ficava triste assim", finalizou a participante do Big Brother Brasil 21.