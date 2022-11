Ex-BBB Eliezer fala sobre vida sexual com Viih Tube após descoberta de gravidez

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Eliezer, 32, que participou do reality da Globo esse ano, disse em entrevista que a vida íntima com a namorada Viih Tube, 22, está se adaptando a novas fases após o descobrimento da gravidez. Em setembro, a também ex-BBB e influenciadora revelou estar grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento dos dois.

O casal criou um perfil para a criança nas redes sociais chamado Pequena Lua, e a página já conta com mais de um milhão de seguidores.

O designer disse que, quando descobriram a gestação, a namorada estava com a libido em alta e que eles estão adaptando a intimidade conforme o tempo avança. "Quando a gente descobriu, ela teve uma fase que o desejo estava multiplicado por um milhão. Hoje, eu consigo perceber que deu uma diminuída. Mas tem semanas que o negócio pega fogo", disse em entrevista à Quem.

Eliezer explicou ainda que conversa muito com Viih Tube para entender o que é melhor para ela durante as relações sexuais, pois algumas posições podem ser desconfortáveis. "Tm posições que não são mais confortáveis, outras que dão uma aflição nela, porque ela que está com a Lua dentro dela, né? Eu em cima dela dá aflição de machucar e apertar muito. Então a gente vai se adaptando, mas é uma coisa muito conversada".

"Estou entendendo que o sexo é por fases. Eu já tinha lido sobre isso, mas é importante dizer que o sexo não acabou. A nossa vida sexual ainda existe. Mas mudou e vem mudando. Cada semana ela está de um jeito", complementa.

Mesmo com os comentários de algumas pessoas, o ex-BBB também declarou que eles não têm planos para casar. "O casamento em si não é uma coisa que eu tenha vontade e também não é um sonho da Viih. Ela tinha mais sonho de ser mãe do que de casar."