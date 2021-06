Ex-bailarina do É o Tchan! passa em concursos e vira agente da Polícia Civil

No Stories do Instagram, Silmara publicou uma foto ao lado do político e o agradeceu por ter feito do seu "sonho uma realidade". "A história é linda. Posso contar um dia para vocês. Gratidão eterna, Jair Bolsonaro", escreveu ela.

"Se você está pensando em fazer o próximo concurso da PRF, pegue firme nos estudos. Disciplina e determinação são ingredientes mágicos para alcançar qualquer objetivo. Comecei do zero", revelou. A prova foi em 2019 e ela teve dois anos para se preparar.

