Ex-assistente e suposta affair de Matthew Perry se despede do ator

"Já lhe expressei minha mais profunda gratidão em várias ocasiões, não apenas por me orientar em uma carreira que valorizo, mas também por me permitir cuidar dele por 7 anos", começou ela, na postagem. "Além disso, sou grata por inúmeras outras experiências. Desde testemunhá-lo em sua genialidade até compartilhar suas aventuras pelo mundo vivendo em diversos lugares, ele me levou em uma jornada extraordinária."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Briana Brancato, que foi assistente pessoal de Matthew Perry e apontada por anos como suposta affair do ator, também compartilhou um relato de despedida ao amigo. Em publicação no Instagram, nesta segunda-feira (30), ela publicou imagens dos dois juntos em diferentes situações e deixou um recado bem pessoal.

