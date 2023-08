Ex-apresentadora do SBT Mariane Dombrova se casa aos 50 anos

Nos anos 1990, Mariane apresentava programas infantis no SBT e concorria audiência com Xuxa, Angélica e Mara Maravilha.

A repórter Cris Cavalieri França foi madrinha do casamento e fez um cobertura, exibindo os detalhes no programa Fofocalizando nesta quarta-feira (24). Os apresentadores Chris Flores e Gabriel Cartolano também estavam presentes na cerimônia.

A também repórter e cantora se casou com um vestido da estilista Michelly X, conhecida por assinar looks de Xuxa e fantasias de Carnaval de Deborah Secco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariane Dombrova, ex-apresentadora do SBT, se casou com o produtor musical Eudes Freitas, em uma cerimônia em São Paulo. O casal vive um relacionamento desde 2020, mas se conhece desde a adolescência.

