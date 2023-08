Ex-affair de Anitta, Simone Susinna diz que veio ao Brasil para arrumar os dentes

O artista também reconhecido por sua atuação no filme "365 Dias" e aproveitou a oportunidade para falar sobre sua relação com os admiradores brasileiros. Ele expressou o carinho que sente por eles e pelo Brasil: "Eu sempre tive um profundo sentimento de conexão, sempre recebi muito carinho. Amo todos vocês, amo o Brasil e estou extremamente contente por estar aqui, pois desejo conhecer todos os meus fãs, conversar com eles e compartilhar alguns momentos."

Durante a conversa com os apresentadores do TV Fama, o ator italiano também mencionou um de seus próximos projetos, mantendo certo mistério. "Há um segredo, mas o que posso adiantar é que se trata de um filme a ser realizado na Itália. Ele terá alcance mundial, mas sua jornada começará na Itália. Estamos atualmente filmando em Puglia", compartilhou Susinna, sem entrar em muitos detalhes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone Susinna, ex-affair de Anitta, compartilhou detalhes sobre sua visita ao Brasil e os propósitos por trás de sua estadia ao programa TV Fama (RedeTV!). Com exibição na noite desta segunda-feira (28), às 21h30, a entrevista com o modelo destaca um procedimento estético que ele pretende realizar durante sua primeira passagem pelo país.

