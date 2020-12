Evanescence vai lançar seu primeiro álbum de músicas originais em uma década

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Evanescence, que fez sucesso nos anos 2000 com hits como "Bring Me To Life" e "My Immortal", vai lançar seu primeiro álbum de músicas originais em uma década. "The Bitter Truth" está programado para chegar no dia 26 de março de 2021.

O novo trabalho tem sido descrito como um retorno às origens da banda, com guitarras muito presentes e os vocais dramáticos de Amy Lee, 38. As músicas já lançadas fazem críticas mordazes sobre as próprias experiências da banda na indústria fonográfica e receberam elogios da imprensa especializada.

Neste sábado (5), a partir das 18h (horário de Brasília), a banda americana fará uma transmissão ao vivo por meio da internet, com a promessa de apresentar os singles mais recentes e os grandes sucessos da carreira. Ingressos estão sendo vendidos por US$ 12,50 (cerca de R$ 64) no site oficial do grupo.

Já o álbum também já pode ser encomendado em pré-venda. Haverá versões digial, em vinil e uma edição limitada com CD, pôster e cassete com áudios gravados durante a produção do trabalho. Na compra de qualquer uma das opções, o fã ganha acesso aos singles já lançados: "Wasted On You", "The Game Is Over", "Use My Voice" e "Yeah Right".