Eva Wilma é diagnosticada com câncer no ovário e segue internada em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Eva Wilma, 87, foi diagnosticada com câncer no ovário. Segundo boletim médico divulgado neste sábado (8), ela começou o tratamento oncológico nesta semana e segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Eva Wilma já estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade desde 15 de abril, inicialmente por problemas cardíacos e renais, segundo boletim divulgado na ocasião, que afirmava que ela estava consciente e respirando bem. Dias depois, o hospital apontou melhora em seu quadro.

Em janeiro, a atriz já tinha sido hospitalizada no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, também em São Paulo, devido a uma pneumonia e chegou a ficar nove dias na UTI. Ela passou por exame de Covid na época, mas a doença foi descartada.

No dia 19, a equipe da atriz compartilhou no Instagram uma foto dela ensaiando na cama do hospital para gravar um off do filme "As Aparecidas", que teve as gravações interrompidas. "Foi gravado ali mesmo e depois finalizaremos em estúdio", disse a publicação.

"Quem tem a arte na veia sabe que 'o show tem que continuar'. O trabalho é vida. Como diria Gonzaguinha: 'um homem sem trabalho não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata'. Eva sempre lúcida. Sairá melhor", afirmou o post.

O boletim médico deste sábado é assinado pelos médicos Cláudio Cirenza, cardiologista; Roberto Sebastian Zeballos, clínico geral; Fernando Maluf, oncologista; e Miguel Cendoroglo, diretor do hospital.