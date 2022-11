'Euphoria' vai ganhar versão alemã para abordar sexo e drogas pela visão europeia

Foi só com a versão de Sam Levinson de 2019, no entanto, que a história ganhou projeção internacional e nove prêmios Emmy, dois deles para Zendaya, que viu sua carreira ser impulsionada pelo trabalho como a adolescente Rue. Jacob Elordi, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e Barbie Ferreira também ganharam fama graças a "Euphoria".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.