'Eu vivi muito tempo mentindo na internet', afirma Solange Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Solange Almeida, 46, abriu o coração durante a gravação do Hora do Faro (Record) que vai ao ar no domingo (11). A cantora contou ao apresentador Rodrigo Faro, 47, que optou por manter maior discrição nas redes sociais após começar a se relacionar com o atual marido, Monilton Moura, 29.

"A relação que a gente vive é tão de verdade!", comentou. "Tem muita gente que vive uma mentira na internet. E eu vivi muito tempo mentindo na internet, fingindo que estou feliz, que estou bem e estava morrendo por dentro."

Ela também disse que demorou para aceitar que a relação entre os dois poderia ter futuro. "A minha relação com o Monilton começou em 2015", afirmou. "Eu tinha preconceito porque ele é dezessete anos mais novo do que eu, e resolvi acabar."

Foi só depois de se divorciar de Leandro Andriani, em 2020, que ela resolveu retomar a relação. "Peguei o meu carro, rodei 550 km e fui atrás dele", conta. Os dois se casaram em segredo, segundo ela própria contou aos fãs em junho.

No programa, Solange também participa do quadro Um Passo Pro Sucesso, que terá sua estreia no domingo. Na atração, um famoso apresenta alguém que ele acredita que precisa ter seu talento revelado para o Brasil.

No caso da cantora, ela decidiu homenagear o filho Rafa Almeida, que está seguindo os passos dela na carreira artística. Porém, ele estará mascarado e acompanhado de diversos "clones" no palco, de modo que ela precisará reconhecê-lo.