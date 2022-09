'Eu não vou ter vergonha de amar', diz Juliette sobre críticas de Luisa Mell

"Não briguem com ela", pediu sem citar nomes, mas fazendo referência às falas de Luísa Mell. "Vou continuar ajudando, seja divulgando as causas, seja doando, futuramente adotando, sem precisar que isso seja um marketing ou uma bandeira."

A ativista pelo direito dos animais usou as redes sociais para criticar a atitude e disse que a cantora poderia ter dado o exemplo adotando cães sem raça. "Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também", falou Luisa Mell em um comentário no Instagram.

No sábado (3), Juliette fez uma postagem apresentando os filhotes, um macho e uma fêmea, aos fãs. No vídeo, ela fez uma surpresa para sua mãe e anunciou, em tom de brincadeira, que ela seria avó.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.