Estúdio de 'O Show da Luna!' adapta conto de Oscar Nakasato sobre imigração

Noburu, protagonista da história, tem dez anos e vive no Brasil com uma curiosidade crescente em relação à sua herança japonesa. Com entusiasmo inquisitivo, ele se aproxima de seu avô Hideo, relutante em compartilhar histórias de seus anos difíceis de assimilação em um novo país. Os dois começam uma jornada árdua em direção a reconexão e aprendem lições importantes um sobre o outro no processo.

