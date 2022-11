Estreias de cinema têm Timothée Chalamet canibal e comédia macabra com Anya-Taylor Joy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma semana cheia de novidades, as salas de cinema da capital paulista recebem alguns repetecos. É o caso de dois destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo deste ano, que voltam a ser exibidos.

Um deles é "Aftersun", premiado com o Bandeira Paulista no festival paulistano, que usa o clima de melancolia para retratar as memórias do último verão que Charlotte Wells, diretora do filme, passa com seu pai.

Na história, Sophie é uma menina de 12 anos que precisa lidar com as mudanças em sua relação com o pai e com as que a adolescência traz. O longa também foi exibido Festival de Cannes.

O outro é "Até os Ossos", nova parceria de Timothée Chalamet com o cineasta italiano Luca Guadagnino, que lançou o ator ao estrelato com "Me Chame pelo Seu Nome", de 2017. Guadagnino recebeu o prêmio de melhor diretor no último Festival de Veneza pela direção do filme.

Para completar a lista de retornos às telonas, "Crepúsculo" também está de volta. A distribuidora Paris Filmes relança os cinco filmes da saga no mês de dezembro em comemoração aos dez anos desde que "Amanhecer - Parte 2" estreou nas telonas.

Uma obra aguardada é o terror sarcástico "O Menu", estrelado por Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult. A produção é da Searchlight Pictures, que pertence aos estúdios Disney, e é responsável por obras como "A Forma da Água", "Jojo Rabbit" e "O Grande Hotel Budapeste".

Já em clima de Natal, "Noite Infeliz" exibe uma ideia diferente do Papai Noel. O longa não é para crianças: na história, o bom velhinho precisa enfrentar mercenários que invadem a casa onde ele deixaria presentes.

Confira, a seguir, as estreias da semana nos cinemas de São Paulo.

Aftersun

A história é inspirada nas memórias da roteirista e diretora escocesa Charlotte Wells. O longa se passa em uma viagem da adolescente Sophie com o pai, Calum, em que ela percebe que a relação entre os dois não é a que imaginava. A menina percebe que está crescendo e vive novas experiências com uma sensação de melancolia e mistério.

Reino Unido, Estados Unidos, 2022. Direção: Charlotte Wells. Com: Paul Mescal, Celia Rowlson-Hall e Frankie Corio. 14 anos

Até os Ossos

O romance canibal é do mesmo diretor de "Me Chame pelo Seu Nome". A história do casal de protagonistas começa quando a mãe de Maren a abandona e ela precisa procurar o pai que nunca conheceu. Na busca, ela conhece um jovem marginalizado por quem se apaixona sem saber a real natureza da série de crimes cometidos por ele.

Itália, Estados Unidos, 2022. Direção: Luca Guadagnino. Com: Timothée Chalament, Taylor Russel e Mark Rylance. 14 anos

Breve História do Planeta Verde

Após a morte de sua avó, Tania descobre que a idosa abrigava um alienígena em casa. Assim, fica responsável por realizar o desejo da falecida: levar a criatura ao local onde foi encontrada. Dois amigos a acompanham na viagem até uma pequena cidade argentina, mas precisam lidar com suas questões internas no caminho. O longa recebeu o Teddy Awards, conferido a filmes com temática LGBTQIA+, no Festival de Berlim de 2019.

Argentina, Brasil, 2019. Direção: Santiago Loza. Com: Romina Escobar, Paula Grinszpan e Luis Soda. 12 anos

Crepúsculo

Em comeração aos dez anos desde o fim da saga, o primeiro dos cinco filmes volta aos cinemas nesta semana. Os fãs que viveram a febre do triângulo amoroso entre uma humana, um vampiro e um lobisomem podem rever os longas nos cinemas —todos os cinco filmes da saga serão exibidos ao longo do mês de dezembro, com um lançamento por semana. Em "Crepúsculo", o casal Bella e Edward vive os primeiros perigos da relação entre grupos tão diferentes.

Estados Unidos, 2008. Direção: Catherine Hardwicke. Com: Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. 12 anos

Deus Tem Aids

No Dia Internacional de Luta Contra a Aids, 1º de dezembro, chega aos cinemas o documentário que mostra a doença sob outra perspectiva. O longa acompanha sete artistas soropositivos em suas performances, trabalhos e expressões que retomam a história da epidemia e o preconceito sofrido por pessoas que vivem com HIV.

Brasil, 2021. Direção: Fábio Leal e Gustavo Vinagre. 16 anos

Êxtase

Inspirado na história de sua diretora, o misto de documentário com ficção acompanha a vida de uma jovem com anorexia. Clara, a brasileira que protagoniza o longa, vive uma rotina baseada em cálculos de calorias e repetição de rituais. A história entra na intimidade da jovem, que se priva da comida como forma de tomar o controle de seu corpo.

Brasil, 2020. Direção: Moara Passoni. 16 anos

A Maldição do Quarto 203

Animadas para morar juntas, duas amigas alugam o quarto de número 203 para dividir. Em pouco tempo, uma delas nota um buraco na parede diante de sua cama e uma sequência de casos assustadores começam a acontecer todas as noites. O lugar está tomado por um espírito que busca vingança e a possessão de uma delas.

Estados Unidos, 2022. Direção: Ben Jagger. Com: Francesca Xuereb, Viktoria Vinyarska e Thomas Johnston. 14 anos

O Menu

Uma experiência gastronômica de alto padrão se transforma em uma luta pela sobrevivência. A tensão da história é elevada a cada prato servido ao seleto público de 12 pessoas até que são reveladas as verdadeiras intenções do chef da equipe de funcionários do restaurante.

Estados Unidos, 2022. Direção: Mark Mylod. Com: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult. 16 anos

Na Rédea Curta

Uma websérie de três temporadas inspirou este filme. Júnior, um homem criado apenas pela mãe, decide ir procurar o pai depois de descobrir que ele também terá um filho. O longa de comédia retrata a viagem que mãe e filho fazem da periferia de Salvador até o interior do Recôncavo Baiano e as confusões que encontram no caminho.

Brasil, 2021. Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio. Com: Sulivã Bispo,Thiago Almasy e Luciana Souza

Noite Infeliz

Em clima de Natal, a estreia mostra um Papai Noel diferente do bom velhinho das histórias. No longa, um rico complexo familiar é invadido por mercenários na noite de Natal e a salvação dos reféns depende do personagem querido das crianças.

Estados Unidos, 2022. Direção: Tommy Wirkola. Com: David Harbour, John Leguizamo e Beverly D'Angelo. 16 anos

Tubarão: Mar de Sangue

Mais um filme sobre ataques de tubarão chega aos cinemas. No longa dirigido por James Nunn, um grupo de amigos está de férias no México quando decide dar um passeio de jet ski. Os cinco jovens sofrem um acidente e precisam dividir apenas um dos veículos aquáticos quando percebem a presença de um tubarão na água.

Reino Unido, 2022. Direção: James Nunn. Com: Holly Earl, Jack Trueman e Catherine Hannay. 16 anos