Estreia do Brasil nas Eliminatórias sobe ibope da Globo e alcança índice gigante em Belém

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A estreia da seleção brasileira contra a Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na noite desta sexta-feira (8) conseguiu um bom resultado de audiência para a Globo. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os índices subiram em relação ao habitual. No local da partida, em Belém (PA), os índices foram espetaculares.

Segundo dados prévios de audiência obtidos pelo F5, o jogo narrado por Luís Roberto com comentários de Caio Ribeiro e Júnior, conseguiu 25 pontos em São Paulo com bola rolando, das 21h45 às 23h43. No mesmo horário, na semana passada, a Globo costuma marcar 22 pontos com a exibição da novela "Terra e Paixão" e da série "Rensga Hits".

Na capital fluminense, foram 27 pontos para a Globo. Os índices mais robustos, porém, foram de Belém (PA). Cidade que recebeu a partida, a transmissão da Globo conseguiu picos de 63 pontos, índices dignos de final de Copa do Mundo.

O resultado no Pará foi o maior ibope local de 2023 na TV brasileira nas 15 regiões metropolitanas medidas pelo Ibope. Em São Paulo, cada ponto equivale a cerca de 206,3 mil indivíduos. No Rio, a pontuação vale 125,4 mil pessoas. Já na capital do Pará cada ponto é composto por 22,9 mil telespectadores.

Na primeira partida sob o comando do técnico Fernando Diniz, de 49 anos, a seleção brasileira derrotou a Bolívia por 5 a 1 no estádio Mangueirão, onde as equipes disputaram a rodada de abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Foi praticamente um duelo de ataque contra a defesa, com o Brasil mantendo o controle do jogo desde os primeiros minutos, com raras exceções. Rodrygo, duas vezes, Raphinha e Neymar, também com dois, construíram a goleada.