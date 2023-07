Estreia de 'Barbie' tem sessões quase esgotadas; veja cinemas com ingressos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é exagero dizer que o live-action "Barbie" é um dos filmes mais esperados do ano. Prova disso é que as sessões de estreia, que acontecem na próxima quinta-feira (20), estão praticamente esgotadas em São Paulo.

Outro evento que teve os bilhetes vendidos em pouco minutos foi o Noitão do Petra Belas Artes, que vai exibir "Barbie" e "Oppenheimer" em sequência. Na manhã desta quinta (13), era possível ver uma fila de pessoas aguardando em frente ao cinema de rua para garantir um lugar na sala. Com o sucesso, o cinema abrirá uma nova data de exibição, no dia 22 de julho, com a mesma programação do anterior.

Em outras redes de cinema, ainda há sessões com assentos disponíveis. Confira a lista de lugares para ver "Barbie" no dia do lançamento.

**Cinemark Santa Cruz**

Início da sessão às 00:01

r. Domingos de Morais, 2564, Vila Mariana, região sul

**Kinoplex Parque da Cidade**

Início da sessão às 00:01

av. das Nações Unidas, 14.401, Chácara Santo Antônio, região sul

**Cinemark Pátio Paulista**

Início da sessão às 00:01

r. Treze de Maio, 1947, Bela Vista, região central

**Cinemark Mooca Plaza Shopping**

Início da sessão às 00:01

r. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, região leste

**Cinemark Shopping Cidade São Paulo**

Início da sessão às 00:01

av. Paulista, 1230, Bela Vista, região central

**Cinemark SP Market**

Início da sessão às 00:01

av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, região sul

**Cinemark Eldorado**

Início da sessão às 00:01

av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste

**Cinesystem Morumbi Town**

Início da sessão às 00:01

av. Giovanni Gronchi, 5.930, Vila Andrade, região oeste