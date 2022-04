'Estou exausta', desabafa Camila Cabello sobre flagras de biquíni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Camila Cabello, 25, fez um longo desabafo em suas redes sociais sobre a exposição do seu corpo. Em 2021, em pelo menos duas ocasiões, a artista teve sua aparência questionada

Essa prática é chamada de "body shaming", e tenta fazer a pessoa se envergonhar de seu corpo. Nas redes sociais, Camila escreveu sobre como é fotografada e como seu corpo é retratado.

"Toda vez que vou a esse clube de praia em Miami, sou fotografada por paparazzi. De alguma forma, quando faço check-in, os paparazzi sabem e me registram de biquíni, e toda vez que me sinto super vulnerável e despreparada", escreveu.

"Usei biquínis pequenos e não me importei com a minha aparência. Então vi fotos online e comentários e fiquei tão chateada. Eu me lembrei de como isso me impactou minha auto-estima e como eu estava pensando de acordo com a cultura e não os meus pensamentos. Uma cultura que se acostumou tanto com uma imagem de como é o corpo de uma mulher "saudável" que não é completamente real para muitas mulheres", continuou Camila.

A artista ainda escreveu: "Photoshop, alimentação restritiva, excesso de exercícios e escolha de ângulos que fazem nossos corpos parecerem diferentes de como eles estão no momento e em sua forma natural, quando respiramos fundo, quando comemos uma refeição, quando permitimos que as ondas se agitem nós ao redor".

Após o longo desabafo, a cantora escreveu como teve de se refugiar para não se flagrada. "P.S.: Eu fugi para a área da piscina, onde espero que eles [os paparazzi] não possam me fotografar, mas eles literalmente se escondem nos arbustos às vezes. Estou exausta", concluiu.

BODY SHAMING

Em junho de 2021, a cantora foi fotografada de biquíni em uma praia em Miami (EUA), e também sofreu ataques sobre sua forma física as fotos viralizarem. A artista, que ficou conhecida por seu trabalho no grupo musical Fifth Harmony, recebeu apoio de seus fãs e agredeceu pelo suporte.

"Obrigada por todo o amor [que enviaram] ontem e hoje. Eu amo vocês", escreveu a cantora em seus Stories no Instagram. No Twitter, ela chegou a ficar entre os assuntos mais comentados à época com mensagens de identificação e empoderamento.

No mês seguinte, em julho de 2021, a cantora postou um vídeo com a legenda "eu amo meu corpo". Nele, Camila Cabello comenta a origem das críticas feitas sobre seu corpo, em particular, sua barriga enquanto se exercitava.

"Eu estava apenas correndo no parque, tomando conta da minha vida, tentando me manter em forma, tentando me manter saudável, e eu e estou vestindo um top que mostra a minha barriga", disse.

"E eu não estava tentando esconder ela, porque estava correndo e existindo como uma pessoa normal que não encolhe a barriga o tempo todo", continuou Camilla, fazendo caras e bocas.