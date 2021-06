'Estou desapontado comigo', afirma Liam Payne, que terminou noivado com Maya Henry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Liam Payne, 27, e a modelo Maya Henry, 20, terminaram o noivado. A revelação foi feita pelo ex-integrante do One Direction nesta segunda (7) ao podcast "The Diary of a CEO".

"Estou realmente [solteiro]", afirmou ele. "Estou mais desapontado comigo mesmo por continuar a magoar as pessoas do que qualquer coisa neste momento. Isso me irrita."

De acordo com a US Magazine, Payne acrescentou que ele tem um padrão de comportamento quando se trata de namoro. "Eu simplesmente não sou muito bom com eles, então eu só preciso trabalhar em mim mesmo antes de me colocar em outra pessoa", afirmou o cantor.

Ele disse ainda que, embora não esteja feliz em terminar o noivado, sabia que o fim era o melhor para ambos. "Não me senti bem fazendo o que fiz, mas tinha que acontecer."

Payne e Maya ficaram noivos no ano passado. A confirmação só veio a público no final de agosto quando a modelo exibiu a aliança de 3 milhões de libras (cerca de R$ 22 milhões) durante um jantar com o músico em Londres.

O casal estava junto desde 2018. Liam Payne foi membro do grupo One Direction, em pausa já há alguns anos, e tem um filho de quatro anos com a também cantora Cheryl Cole, 37.