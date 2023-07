Estou cansada de gente mal amada que só sabe criticar, diz Juliette

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - 'Tengo'. O nome do novo single de Juliette pode levar a crer que, assim como a amiga Anitta, ela resolveu cantar em espanhol para atingir o público de outros países, fazer sucesso no exterior, brilhar também longe daqui. Que nada. Muito pelo contrário.

Tengo, que será lançado na noite desta quinta (6) nas plataformas de áudio, faz referências às raízes da artista paraibana, que chama seus fãs de "cactos" e não perde a oportunidade de exaltar o nordeste. Em um dos trechos, é possível identificar "Tengo, lengo, tengo", de Luiz Gonzaga.

As canções do Rei do Baião fazem parte de sua memória afetiva. Juliette costumava ouvi-las na escola. "Tínhamos contato com as músicas do Gonzaga nas aulas de literatura e de português, mas também na quadrilha das festas juninas. Bato no peito com orgulho mesmo, é algo da minha identidade que veio comigo".

Dentro da casa do BBB 21, a advogada e maquiadora costumava repetir o quanto estava esgotada. Virou meme. Nas redes sociais, é normal os usuários replicarem uma coletânea de vídeos em que Juliette reclama do quanto está cansada. Agora, em 2023, passado o reality e todas as mudanças de vida, seu desgosto tem a ver com a realidade.

"Estou cansada de 'hater', sem paciência para falta de senso das pessoas", conta ela. "Primeiro, a mulher já nasce cansada, já acorda cansada. É muita função, tem que ser tudo sempre: inteligente, gostosa, trabalhadora, maravilhosa e estar sorrindo. [Estou] Cansada mesmo... é de gente mal amada, que fica falando mal dos outros. De resto, tenho coragem para seguir em frente."

Juliette diz que se mantém atenta e forte na luta contra o machismo nosso de cada dia. "Esse pudor sobre o corpo feminino me incomoda muito", afirma. Ela dá como exemplo as críticas que recebeu ao postar um vídeo em que dançava até o chão, animada que só.

"Para mim, isso é tão natural. Falam que eu mudei desde o BBB, mas eu já era assim! Acho que estamos em constante evolução, mas vamos um passo para trás, dois para frente, e depois mais dois para trás... difícil", reclama. Em meio ao turbilhão de comentários em seus perfis -somente no Instagram, ela soma mais de 31 milhões de seguidores-, um dos assuntos mais falados recentemente foi seu suposto affair com Anitta.

Casal já desmentido, Juliette não perde a piada: "Achei bem ruim, não era verdade", brinca. "Ela não passou os bens dela para o meu nome (risos). Se quiser casar comigo, tá tudo certo, somos sócias... então divide, e tá tudo bem", diverte-se. "Quando a brincadeira é leve assim, tá tudo certo".