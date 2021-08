'Estou apaixonado', Babu se declara para namorada ao publicar foto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Babu Santana, 41, se declarou em uma publicação feita em seu Instagram. "Posso ser sincero com vocês? Estou apaixonado!", escreveu o ex-BBB que posou ao lado de Lívia Nascimento em um spa localizado em Itaipava, no Rio de Janeiro.

"Fugindo um pouco da rotina para um descanso merecido com meu amor", completou o artista. Nos comentários, fãs e celebridades celebraram a união. "Muito amor para esse casal!", escreveu um. "Que lindo te ver feliz amigo! Beijos. Aproveita!", completou outra.

Nas redes, o artista ainda comentou que estas são suas primeiras férias desde a 20ª edição do Big Brother Brasil. Ele e a namorada irão ficar hospedados no spa por 12 dias, e o objetivo, além de descansar, é focar em eliminar alguns quilos, já que o artista está no projeto Babu 90.

Na produção o artista será acompanhado durante seis meses, e mostrará sua rotina, alimentação, exercícios e vivências após a descoberta do diabetes. Ele irá contar com acompanhamento médico e com a ajuda de profissionais para ele conseguir realizar a mudança de hábitos.

O cantor revelou estar namorando no início de julho. "Gente, quanto bafão", comentou. "Vocês querem saber sobre meu namoro? Eu vou falar para vocês. Estou aqui com minha novinha na casa dela. Não é, amor? Você tem 20 anos?"

O ator fazia referência à informação dada pelo jornal Extra, que disse afirma que a moça tem essa idade. No vídeo, ela responde com um gesto dizendo que sim. Ainda de acordo com o jornal, Livia é estudante de jornalismo e virou fã de Babu na época do BBB 20 (Globo).

Ela chegou a fazer publicações nas redes sociais deixando clara a torcida por ele no reality show. O namoro se tornou público cerca de cinco meses após Babu terminar o relacionamento com a atriz e modelo Tatiane Melo. Os dois estavam juntos desde 2017.