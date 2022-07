'Estão tentando me calar', diz Luva de Pedreiro após Justiça vetar trechos de entrevistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Estão tentando me calar. Quem sofreu fui eu. Quem sentiu fui eu". O desabafo é de Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, que teve trechos de duas entrevistas vetados após a Justiça do Rio de Janeiro conceder uma liminar a Allan Jesus, seu ex-empresário.

As entrevistas exibidas no Fantástico (Globo) e no Domingo Espetacular (Record) trariam detalhes da polêmica envolvendo o influenciador e Allan -acusado de ficar com boa parte do lucro do trabalho do influenciador. No entanto, com a liminar, que proíbe a divulgação de informações do contrato entre os dois, as entrevistas foram editadas.

Antes da exibição da reportagem no Fantástico, a apresentadora Poliana Abritta, 46, contou que a notificação chegou para a TV Globo na sexta-feira (1). "Na decisão, a juíza Maria Cristina de Britto Lima, do Rio de Janeiro, impede a divulgação de informações sigilosas do contrato entre os dois e proíbe que seja exibida qualquer manifestação que fomente discurso de ódio contra o ex-empresário, que vem sofrendo ameaças nas redes sociais".

"A TV Globo entende que a liminar concedida viola a liberdade de imprensa e de expressão, pilares da democracia e protegidas pela Constituição Brasileira. Por isso, vai recorrer da decisão", completou Abritta. Falcão, ex-jogador de futsal, também se pronunciou sobre a liminar. "Não é possível que chegou liminar na Globo e na Record para cortar 'tais assuntos' das reportagens", escreveu em seu Instagram.

Após o pronunciamento de Abritta, Allan Jesus compartilhou um comunicado em suas redes acusando a Globo de desrespeitar a liminar, dizendo que a emissora teve uma "atitude leviana" e tratou a decisão judicial com "descaso".

"Em uma tentativa de preservação de todas as partes envolvidas, até o momento tenho evitado dar declarações. No entanto, diante do descaso da Rede Globo que em uma atitude leviana para dizer o mínimo, mesmo notificada e cientificada das ameaças de morte que eu e minha família temos sofrido por conta de inverdades e fatos fora de contexto (o que levou a justiça a deferir as liminares pleiteadas), ignorou a decisão judicial, preciso vir a público", escreveu.

Allan acusou Luva de Pedreiro, Falcão e sua nova equipe de difundir "fake news" para forçá-lo a assinar um acordo. "Iran e sua nova equipe de agenciamento têm direcionado grande parte das suas postagens e falas ao relacionamento que mantínhamos, com mentiras e fatos deturpados", escreveu.

Já Luva de Pedreiro repercutiu a notícia em seus Stories, dizendo que a liminar era uma tentativa de o impedir de contar a verdade e sua versão da história. "Não pode calar a verdade", disse. "Quem está com medo é porque deve. Estou indignado."