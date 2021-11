'Estamos incrédulos', diz irmão de Marília Mendonça nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor João Gustavo, 20, se manifestou sobre a morte da irmã, Marília Mendonça (1995-2021), por meio de mensagem compartilhada nas redes sociais da dupla que forma com Dom Vittor. A dupla foi lançada em maio pela cantora, que, após o anúncio, cantou com eles em "Serenata", live que aconteceu no dia 15 do mesmo mês.

"A rainha do sertanejo, da música, das mulheres... E de todos nós. Um fenômeno, uma luz, uma estrela, uma amiga, IRMÃ, parceira e grandiosa inspiração. Não temos palavras para descrever a dor deste momento. Estamos incrédulos", diz início da nota compartilhada nesta sexta-feira (5).

O conteúdo continua e cita o único filho da artista, Léo, que tem 1 ano e dez meses. "Desejamos que o entendimento e o conforto chegue aos corações de todos nós, e que tenhamos força para seguir por ela e por aqueles que ficam, sobretudo o pequeno Léo".

"Silveirinha, amigo, tio, pai e melhor companheiro de resenha, você nós ensinou como a aproveitar o melhor da vida, sempre com o sorriso no rosto e pronto para tomar uma, obrigado por ser o melhor tio e amigo do mundo", lamenta outro trecho da nota, que finalizada dando os pêsames aos familiares do produtor musical Henrique Ribeiro, do piloto Geraldo Martins de Medeiros e do copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

Marília, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.

A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.