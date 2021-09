'Estamos felizes', afirma Tania Mara ao confirmar namoro com Tiago Piquilo

Naquela ocasião, ao ser questionado por um seguidor se o fim do relacionamento dele com a cantora Tania Mara estava relacionado à cirurgia, Tiago respondeu que sim, mas não da forma que as pessoas pensavam que aconteceu.

Antes de entrar no reality da Record, Tiago passou por uma cirurgia para aumento peniano. "Essa cirurgia é só estética, não vai mexer na parte funcional. Se você estava bem, permanece assim. Se não estava, terá que pedir socorro a outras coisas aí", disse, bem-humorado em vídeo no Instagram.

De acordo com ela, a ideia era manter a relação com discrição, mas, pelo fato de serem pessoas públicas, seria mais complicado esconder por muito tempo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.