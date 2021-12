'Está com inveja', Madonna detona 50 Cent após rapper ridicularizar suas fotos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 63, está brava com o rapper 50 Cent. Após ela publicar algumas imagens sensuais no Instagram, Cent fez comentários e piadas sobre isso. Agora, por meio da mesma rede social, Madonna desabafou.

Ela publicou nos Stories uma imagem em que aparece sendo abraçada pelo músico e disparou. "Aqui está 50 Cent fingindo ser meu amigo. Agora você decidiu falar desse jeito sobre mim. Acho que sua nova carreira está chamando a atenção, mas tentando humilhar os outros nas redes sociais", começou.

Ela continuou: "Você está com inveja porque não vai ficar tão bonito quanto eu ou se divertir tanto quando tiver a minha idade", publicou a artista.

Após Madonna liberar na rede social algumas imagens, uma delas inclusive com parte do seio à mostra, Cent fez comentários sexistas. "Meu Deus, essa é a mer** mais engraçada que já vi. Aquela é a Madonna embaixo da cama tentando agir como uma virgem aos 63 anos", publicou.

Ele também teria publicado memes da cantora em sua própria rede social a depreciando. Porém, parece ter se arrependido. No Twitter, 50 Cent pediu perdão pela atitude.

"Devo ter ferido os sentimentos da Madonna, ela foi e desenterrou uma foto antiga da MTV. Ok, desculpe, não pretendia magoar os seus sentimentos. Não me beneficio com isso de forma alguma, eu disse o que pensei quando eu vi a foto. Espero que você aceite minhas desculpas", postou o rapper.

No dia 25 de novembro, Madonna usou as redes sociais para publicar uma série de fotos sensuais. Na legenda, escreveu que um anjo zelava por ela. Em uma delas, parte de seu mamilo chegou a aparecer, o que fez o Instagram derrubar o post. Mas a cantora publicou novamente, agora com um emoji na imagem.

Nas fotos, Madonna aparece de lingerie preta em poses diferentes. Em uma delas, mostra só o bumbum enquanto esconde o resto do corpo embaixo da cama. Também há uma em que tampa os seios com uma imagem de coração.

Além de o Instagram não ter gostado, a publicação também dividiu opiniões entre os internautas. A maioria ficou a favor da artista e fez elogios a ela. Porém, houve quem criticasse um possível excesso de Photoshop. "Em vez de tirar essas fotos ridículas, volte a fazer músicas boas", escreveu um.