'Esse governo tenebroso vai passar', diz Chico Buarque ao prestigiar Lula em ato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chico Buarque, 78, prestigiou neste domingo (9) um ato do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte (MG) e repetiu uma frase que ficou marcada pela música "Apesar de Você" e que virou hino contra a ditadura. "Amanhã vai ser outro dia", discursou ele sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) sair do poder.

No comício, Buarque ainda chamou o atual governo de "tenebroso" e recebeu os aplausos dos eleitores petistas. "Confiança de que esse governo que está aí, com tudo o que ele tem de mais tenebroso, vai passar", afirmou ele com boné do partido e em cima de um trio elétrico na Praça Tiradentes.

Ao longo do ano, Chico Buarque já havia demonstrado seu apoio ao candidato em diversas oportunidades. Em março, ele estendeu uma bandeira estampando o rosto do ex-presidente durante show de verão da escola de samba Mangueira, gesto que provocou aclamações e aplausos do público, que passou a gritar o nome do político.

O episódio ocorreu menos de uma semana após Pabllo Vittar ter tomado uma atitude semelhante no Lollapalooza, quando a cantora desceu do palco e caminhou no meio da plateia, onde pegou uma bandeira vermelha com o rosto do ex-presidente Lula.