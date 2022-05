'Esquecer o que estão dizendo', afirma Arthur Aguiar sobre críticas por desafinação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde a suas recentes participações no Encontro com Fátima e no Altas Horas (Globo) que Arthur Aguiar, 33, vem recebendo críticas por uma possível desafinação. Ele cantou "Fora da Casinha" e chegou a virar meme nas redes sociais por teoricamente não conseguir alcançar o tom do refrão.

Nesta terça (24), ele vai gravar algumas músicas em parceria com Matheus e Kauan e Sorrio Maroto. "A expectativa está lá em cima. A gente está muito empolgado, muito feliz, acreditando muito. Deus não coloca nada no nosso coração que a gente não seja capaz de fazer", começou.

Na sequência, citou o que tem acontecido com ele e rebateu. "A gente tem que esquecer um pouco do que as pessoas estão dizendo e focar mais no que está dentro da gente. E é isso que estou fazendo", emendou.

Campeão da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), ele recentemente foi ao programa Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre as mudanças em sua vida após o reality. Com a agenda lotada, Aguiar disse que ainda não sabia o que fará com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Ainda nem recebi esse dinheiro, nem está comigo", afirmou ele. O cantor disse que agora consegue entender como o momento é especial em sua carreira. Ele ainda comentou que a decisão de voltar para as redes sociais foi a favor de seus fãs, já que estar longe das redes era como "alimentar meus 'inimigos' e deixar pessoas que gostam de mim sem nada".

"Não queria saber quais foram os artistas que ficaram contra mim, queria saber os que me apoiaram. Quando eu vi que estava começando a me alimentar dessa parte negativa, era o momento de fazer essa pausa", explicou sobre o período de pausa na internet. Para o artista, entrar no reality já foi uma virada em sua carreira e vida. "Eu estava entrando cancelado", relembrou.