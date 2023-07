Esposa de Bruce Willis comemora 35 anos de 'Duro de Matar' e posta imagens do ator no set

Na publicação, Emma Heming Willis, casada desde 2009 com o astro, manifesta o orgulho que sente do marido pela carreira cinematográfica que ele trilhou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruce Willis foi o protagonista da franquia de filmes de ação "Duro de Matar", que estreou em 1988 e completou 35 anos. Para celebrar a data, a mulher do artista fez uma postagem do marido no set de filmagens da produção, em 2018. O ator está aposentado desde 2022, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal.

