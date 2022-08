Escort da princesa Diana é vendido por R$ 3,8 milhões em leilão

A princesa gostava de dirigir ela própria o automóvel, dispensando motoristas, e costumava ocupar a posição de motorista. Um segurança a acompanhava no banco do passageiro.

Diana costumava ser clicada com o carro de cor preta quando fazia compras nos elegantes bairros de Chelsea e Kensington, em Londres. Ele foi usado pela então mulher do príncipe Charles entre 1985 e 1988, quando os filhos, os príncipes William e Harry, eram crianças.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um Ford Escort RS Turbo que transportou a princesa Diana (1961-1997) por cerca de três anos foi vendido por 650 mil libras esterlinas (mais de R$ 3,8 milhões no câmbio atual) em um leilão realizado no sábado (27) na Inglaterra. O veículo, de placa C462FHK, foi adquirido por um comprador da região de Cheshire, segundo a BBC.

