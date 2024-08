Escalada para novela das seis, Letícia Colin diz que 'amaria' estar em 'Vale Tudo'

A atriz participou do lançamento da segunda temporada de "Os Outros" nesta quinta-feira (15) no Rio. Quem também estava lá era o diretor de dramaturgia da Globo, José Villamarim.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Leticia Colin está escalada para a próxima novela das 18h, "Garota do Momento", mas sabe que existe uma torcida para que fosse escolhida para interpretar Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo".

