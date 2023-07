Erro faz Companhia das Letras ficar fora do Prêmio São Paulo de Literatura

Para se ter ideia da relevância da Companhia na competição, no ano passado, sete dos dez finalistas da categoria melhor romance eram do grupo, incluindo o vencedor, "Uma Tristeza Infinita", de Antônio Xerxenesky. A vencedora do outro troféu foi Rita Carelli por "Terrapreta", da 34.

Entre as candidaturas que não foram efetivadas, estão as dos romances mais recentes publicados por Geovani Martins, Lázaro Ramos, Eliana Alves Cruz, Carol Bensimon, Sérgio Rodrigues, Marcelo Rubens Paiva, Jarid Arraes e Ruy Castro.

