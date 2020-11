Érika Januza e filho de Carol Nakamura, Juan, aumentam suspeitas sobre romance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os rumores sobre o relacionamento entre a atriz Érika Januza, 35, e o artista Juan Nakamura, 20, estão ganhando cada vez mais força. Através das redes sociais, os dois vêm trocando flertes e mensagens carinhosas.

Desta vez o filho da apresentadora Carol Nakamura, 37, foi bem direto ao compartilhar um retrato da atriz desenhado por ele. Na legenda, o artista escreveu "estudo de realismo" e ainda adicionou um coração ao fim. Januza comentou na publicação e disse: "Meu artista", também com um coração.

A atriz e ex-bailarina do Domingão do Faustão, também deixou um registro na postagem do filho. Ela escreveu "perfeito", sobre o trabalho de Juan, seu único herdeiro.

Segundo informações do Jornal Extra, Januza e Nakamura -que têm uma diferença de 15 anos de idade- se aproximaram em março deste ano, e começaram a namorar no mês seguinte.

Juan Nakamura trabalha com desenhos de graffiti e tatuagem. Em sua conta no Instagram, o filho de Carol Nakamura soma um pouco mais de 25 mil seguidores. Discreto quanto a vida pessoal, ele usa a conta para compartilhar seus trabalhos.

Em uma das poucas publicações em que aparecem, Juan recebeu o comentário de Januza em uma selfie. "Lindeza", escreveu a atriz que está em "Amor de Mãe" (Globo). Apesar da troca de comentários, o casal não assumiu o relacionamento publicamente.

Procurada pela reportagem, Érika Januza não respondeu até o momento desta publicação.