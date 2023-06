Erika Hilton pede que MP investigue vendas de shows da Taylor Swift

"Há relatos de cambismo, casos de violência envolvendo cambistas e até suspeitas de serviços digitais voltados à "furar filas" virtuais pra compra de ingressos", esceveu em seu Twitter. "Tudo isso fere os direitos do consumidor, e se já há uma investigação do MP ocorrendo sobre o tema, cabe sua ampliação."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Erika Hilton (PSOL) formalizou uma solicitação ao Ministério Público de São Paulo para investigar a venda de ingressos do show da cantora Taylor Swift, organizada pela empresa Time For Fun (T4F) na capital paulista, após relatos de cambismo e violência.

