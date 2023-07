Erick Jacquin toma banho e ironiza que 'amanhã ele escova os dentes'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tudo indica que Erick Jacquin ficou incomodado com a repercussão sobre suas declarações sobre a sua higiene pessoal. Um dia após ter viralizado o trecho de uma entrevista em que ele contava não escovar os dentes e também não tomar banho, o chef francês fez um vídeo embaixo de um bom chuveiro.

"Esse banho de hoje é suficiente para vocês? Amanhã eu escovo os dentes! Tá me ouvindo?", ironizou na legenda de um vídeo publicando no Instagram. Jurado do reality show "MasterChef Brasil", da Band, Jacquin assustou seus seguidores ao discutir como Igor Coelho, apresentador e um dos idealizadores do podcast Flow, sobre costumes e as diferenças culturais entre brasileiros e franceses.

O chef francês alegou não ter cheiro ruim na boca nem no corpo e confessou se irritar com a prática comum dos brasileiros, de escovar os dentes fora de casa, como em restaurantes e outros locais públicos. Ele é dono do restaurante Président, localizado no bairro de Cerqueira César, São Paulo.

"No meu restaurante, não [se escova os dentes]. Porque a comida é boa. O cara que vai pagar 500 pau pra comer no Président [seu restaurante], depois de um minuto que ele comer, vai no banheiro e escova o dente... Ele é um idiota. Porque ele deve pegar o sabor, tudo que comeu, ficar com as bactérias. Com esse preço, deve ficar com tudo na boca".