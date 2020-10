Erick Jacquin e mulher recebem diagnóstico de Covid-19: 'Vamos vencer essa batalha'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef de cozinha e jurado do MasterChef (Band) Erick Jacquin, 55, e a mulher, Rosângela Menezes, 42, estão com coronavírus. Apesar do diagnóstico, ambos estão bem, assintomáticos, mas reservados em casa. Por isso, as gravações da atração Minha Receita estão suspensas.

O chef descobriu estar infectado durante um dos exames de rotina que fez nos intervalos entre uma gravação e outra. "Desde então me afastei das gravações e do restaurante. O episódio de Minha Receita que vai ao ar hoje (22), às 22h45, já foi gravado há bastante tempo, portanto, antes do resultado desse último exame", diz ele.

Segundo a Band, o protocolo médico adotado desde o início da pandemia pressupõe o afastamento de casos com sintomas e realização de testes preventivos acompanhados pelo corpo clínico da empresa. Há, inclusive, uma médica infectologista na equipe nos bastidores. Todos os colaboradores que tiveram contato com o chef estão sendo testados.

"Estamos bem, em casa, e seguindo as orientações médicas. Temos pensado muito em quem pegou essa doença e infelizmente está com sintomas mais graves. Deixamos aqui nossa solidariedade a todas as famílias. Vamos vencer juntos essa batalha", completa Jacquin. Os filhos gêmeos de Jacquin e Rosângela estão bem.