Equipe Sol perde invencibilidade em dia de blefes e estratégias em No Limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sucessivas derrotas e perdas de integrantes, a tribo Lua conseguiu superar a Sol e virou o jogo no episódio desta quinta -feira (19) de No Limite (Globo). Com isso, a equipe Sol teve que escolher uma pessoa para ir para casa. Leonardo recebeu mais votos e foi eliminado.

Logo após a derrota, os membros da tribo Sol começaram a se movimentar para formar alianças e garantir a sobrevivência no jogo. O blefe de Matheus de mentir que ganhou uma prova extra deu certo e parte da tribo acreditou que ele tinha uma falsa vantagem. Ele escapou mais uma vez de ser eliminado.

Leonardo, que sabia ser alvo dos votos da tribo Sol, inventou uma falsa imunidade para enganar o grupo. Ele contou para todos que havia encontrado na primeira prova do programa um colar que garantia sua imunidade, mas foi desmascarado pelo apresentador Fernando Fernandes, que exigiu que ele se explicasse.

Leonardo disse que sempre teve o sonho de participar de No Limite e teve que jogar grande desde o início. Ele admite que até certo ponto sua estratégia deu certo, mas com o passar do tempo as pessoas foram vendo que ele era uma pessoa muito racional e isso assustou os outros participantes. "Me superei nas provas. Acho que, depois de tudo que eu fiz aqui, nada é impossível para mim", disse.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a atitude de Leonardo e destacaram que o apresentador jamais iria compactuar com uma mentira. "Se ele tivesse feito no acampamento essa manobra talvez estivesse no programa ainda, porque lá a produção não se mete nas estratégias e o Matheus Pires está de prova porque ele não foi desmentido", comentou uma no Twitter.

Outro usuário da redes social disse que a estratégia de Leonardo não pera simular uma imunidade, mas descobrir se Matheus tinha ou não um poder no jogo. "Ele supôs que revelando isso, alertaria quem falou que votaria com o bonde para se defender, mas ele tinha que ter falado com mais gente além dos amigos."