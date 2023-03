Equipe de MC Guimê lamenta atitude de cantor e diz que ele 'passou dos limites'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe que administra as redes sociais de MC Guimê se pronunciou sobre as atitudes do brother no BBB 23 durante a festa da quarta-feira (15). O cantor apalpou a participante Dania Mendez, do La Casa de Los Famosos, mesmo após ela demonstrar estar desconfortável com o toque. Parte do público está pedindo a expulsão dele.

Na publicação, o time afirma que o brother exagerou na bebida, o que o fez passar dos limites. "Como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas pessoas envolvidas. Guimê acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites em alguns momentos".

"Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora". Na publicação, a equipe do cantor ainda diz que, quando sair do programa, ele verá as imagens para compreender os erros, e pediu desculpas para Dania, Lexa e Bruna.

"Firmamos o compromisso de que, quando o Guimê sair do programa, ele verá todas as imagens e, acima de tudo, entenderá o quão grave se trata o que aconteceu, pedindo desculpas diretamente a quem precisa e revendo todos os comportamentos de ontem. Pedimos desculpas à Lexa, Dania, Bruna, seus familiares e aos fãs", diz.

Lexa, casada com Guimê há quatro anos, publicou nas redes sociais que está "no fundo do poço" e "assustada" pois ele "nunca foi essa pessoa", e afirmou que não vai mais acompanhar o programa.