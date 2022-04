Equipe de Eliezer pede fim de perseguição ao designer no "BBB22"

Em outro post, com uma retrospectiva da participação do brother, a equipe ressaltou: "Eli, você não está sozinho. Os verificados podem não estar conosco, mas o povo está!"

Eles também reforçaram que são Fora Lina e alfinetaram que a decisão veio após a equipe da cantora ir contra Eliezer no que eles acreditam ser "totalmente incoerente no jogo".

Os comentários negativos vêm depois de resultados parciais que indicam a eliminação de Lina. Muitos fãs do programa e celebridades como Felipe Neto e Anitta demonstraram sua indignação com a possibilidade.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Diante das críticas que Eliezer vem recebendo durante a votação do Paredão contra Linn da Quebrada e Gustavo, os administradores da conta do designer resolveram se posicionar neste domingo (10).

