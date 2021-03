Equipe de Carla Diaz se manifesta sobre relacionamento da atriz com Arthur no "BBB21"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após inúmeros desentendimentos, lágrimas, declarações e DRs entre Carla Diaz e Arthur Pícoli no BBB 21, a equipe da atriz resolveu se manifestar sobre o relacionamento dos participantes por meio de um longo texto nas redes sociais da artista. A mensagem focou em defender a sister e questionar a razão pela qual as atitudes dela estão sendo questionadas, muitas vezes de maneira agressiva.

"Ver o comportamento da Carla está gerando um incômodo no público, em especial, no feminino. Colocar em discussão esse tema é um avanço para nós enquanto sociedade. E o BBB é um convite para discutirmos comportamentos sociais. Até aí, ok", começou o comunicado postado na noite desta sexta-feira (19).

A mensagem destaca que a atriz, ao contrário do que ocorre com o público, não possui a visão global do que acontece no reality. "Quase todos lá dentro buscaram suas duplas, seus parceiros, seu colo. E lá, cada um tem o seu recorte da realidade". E, então, abordou os duros julgamentos que Carla vem sofrendo por insistir em se relacionar com o instrutor de crossfit, que parece não estar na mesma sintonia que ela.

"A pergunta aqui é: por que esse comportamento da Carla incomoda tanto? Acho que muita gente já passou ou passa por uma situação semelhante. E dói, machuca. Em rede nacional, mais ainda", diz outro trecho do texto, salientando que Carla está agindo com a emoção, mas não merece ser desvalorizada e ofendida como vem acontecendo nos últimos dias, em especial, desde que ela voltou do paredão falso.

"Por que é a mulher que vira sempre o alvo? Por que a culpa é sempre dela? Falamos sobre sororidade, empatia e tantas coisas lindas, mas, é difícil vê-las na prática, nas redes sociais. Acolher, abraçar, unir...são pilares da luta feminista. É preciso que todos reflitam sobre o que falam e escrevem", salientou a equipe da atriz, finalizando a postagem pedindo para que o público reflita sobre a forma como julga as atitudes de outras pessoas.

"Gritar, xingar, humilhar, desmoralizar? Esse é o caminho mais fácil, afinal são séculos reproduzindo esse tipo de comportamento, os quais as mulheres já enfrentaram caladas por muito tempo. Acabou! Não é certo esse tiro ao alvo. Nem de dentro, nem de fora", concluiu a equipe com #CarlaMereceRespeito.

Ary Fontoura, Poliana Aleixo, Fabiana Karla, além da equipe de Juliette apoiaram o posicionamento da assessoria de Carla, assim como o ator Beni Falcone, amigo da atriz que costuma defendê-la nas redes sociais. "Parabéns pelo posicionamento. Fico feliz que a Carla esteja acordando. Ela merece respeito, merece ser feliz e valorizada pela mulher incrível que ela é", escreveu o jovem.