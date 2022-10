Enzo é eliminado após ir mal em duas provas no MasterChef Profissionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cozinheiro Enzo, 23, deixou o MasterChef Profissionais (Band) nesta terça-feira (18) depois ter ido mal em duas provas consecutivas do reality.

Em um dos desafios da noite, Enzo não entregou o que o chef Erick Jacquin esperava na receita com porco. "Prometeu uma coisa e entregou outra", disse o jurado.

Ao preparar receitas veganas, o participante também decepcionou. Na avaliação dos jurados, o prato principal foi considerado apimentado e o doce estava amargo.

Enzo chegou a chorar com as críticas. "Não é nada pessoal. Aqui a gente analisa a comida, a gastronomia. Com certeza você é um menino muito legal, muito bom, corajoso", consolou Jacquin.

Na saída, Enzo falou sobre o seu estilo "marrento" durante a competição.

"Cozinha profissional é um ambiente bem tóxico e competitivo. Se você for muito leve e tranquilo, acaba rodando. A minha forma de defesa sempre foi ser mais curto e grosso", disse.

Apesar disso, ele destacou as relações construídas no programa. "Com certeza fiz amizades que vou levar para sempre".

O cozinheiro é da Praia do Rosa, em Santa Catarina, e tem planos de descansar e recarregar as energias antes de recomeçar a vida profissional.