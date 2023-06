Entre cirurgia no quadril e Covid-19, relembre outros problemas de saúde de Madonna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Problemas de saúde marcam a trajetória da cantora Madonna ao longo dos anos. Além da infecção bacteriana, que causou o adiamento de sua nova turnê mundial, a artista já enfrentou outras doenças no passado. Relembre abaixo.

QUEDA DE CAVALO

Em 2005, a cantora sofreu um acidente enquanto comemorava seu aniversário de 47 anos no interior da Inglaterra. Após uma queda de cavalo, Madonna sofreu fraturas na clavícula, na mão e fissuras em três costelas. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde não foi considerado grave pelos médicos, mostrando sua resiliência em lidar com adversidades físicas.

AUTO-HEMOTERAPIA

Outro episódio que chamou a atenção foi quando Madonna publicou um vídeo nas redes sociais em 2019, durante um procedimento conhecido como auto-hemoterapia. Essa técnica, que não é reconhecida pelos conselhos médicos no Brasil como um tratamento efetivo, envolve a retirada de sangue do braço do paciente e sua reinjeção nos músculos, com a crença de que isso melhora a imunidade. É importante ressaltar que a auto-hemoterapia apresenta riscos, como contaminação, infecção e lesões musculares.

DORES NO JOELHO

Em 2020, Madonna recorreu às suas redes sociais para revelar que passaria por um tratamento regenerativo com o objetivo de restaurar a cartilagem de seu joelho, aliviando as dores que a levaram a cancelar várias datas de sua turnê do álbum "Madame X" antes do surgimento da pandemia de Covid-19. Durante esse período, a cantora foi vista em algumas ocasiões utilizando muletas, evidenciando o desafio físico que estava enfrentando.

CORONAVÍRUS

No mesmo ano, Madonna também enfrentou a batalha contra a Covid-19. Ela compartilhou em suas redes sociais que havia ficado doente após o término de sua turnê, inicialmente pensando se tratar de uma gripe comum. No entanto, semanas depois, Madonna revelou ter testado positivo para anticorpos do vírus, revelando a gravidade da situação.

CICATRIZ NO QUADRIL

Uma cicatriz no quadril chamou a atenção dos fãs quando Madonna compartilhou uma foto nas redes sociais, sem entrar em muitos detalhes sobre sua origem. Na legenda, ela mencionou estar em fase de recuperação, deixando os fãs curiosos sobre os desafios que estava enfrentando. A suspeita é de que ela tenha colocado uma prótese na região.