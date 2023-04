Enredo da escola de samba Vai-Vai será sobre rap, slams e breaking

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cultura do rap, do breaking e dos slams paulistas será o enredo da escola de samba Vai-Vai no Carnaval do próximo ano. A agremiação pretende celebrar a arte urbana de São Paulo e a produção cultural periférica.

O anúncio do enredo será feito nesta quarta-feira (19). O diretor cultural da escola do Bexiga, André Felipe, afirma que a proposta é realizar um "debate sobre a metrópole como espaço de produção cultural genuinamente popular, fazendo do desfile um manifesto, convocando o povo preto, pobre e periférico a se posicionar contra as normas impostas pela elite, mostrando seu valor e sua arte".

"A Vai-Vai se une ao rap, grafite, aos b-boys e b-girls [como são chamados os competidores dos campeonatos de breaking], saraus, slams e tantos outros movimentos oriundos das ruas e dos guetos para celebrar a cultura genuinamente paulistana e periférica", segue.

A Vai-Vai, maior campeã do Carnaval paulistano, com 15 títulos, voltou ao grupo de elite no ano passado após ser a vencedora no Grupo de Acesso.