Encontro de Leituras recebe o colunista Ruy Castro para discutir arte da biografia

O Encontro de Leituras acontece sempre na segunda terça-feira do mês, alternando convidados lusófonos que sejam publicados no Brasil e em Portugal.

O debate acontece via Zoom, na reunião 820 7497 2849, ou simplesmente neste link. A senha de acesso é 538972. A participação é aberta a todas as pessoas interessadas.

Em "A Vida por Escrito", Castro discute as técnicas da realização de biografias, tendo sido responsável por algumas das mais premiadas do Brasil, como "O Anjo Pornográfico", sobre Nelson Rodrigues, "Estrela Solitária", sobre Garrincha, e "Carmen", sobre a Pequena Notável.

Eleito para a Academia Brasileira de Letras, o carioca discutirá seu livro "A Vida por Escrito" numa conversa com leitores e leitoras mediada por Walter Porto, editor de Livros e responsável pela coluna Painel das Letras, e pela jornalista Isabel Coutinho, do Público, no próximo dia 8 de agosto às 18h de Brasília (22h de Lisboa).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.