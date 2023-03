Empresário revela história inusitada com De Pádua que ficou fora da série de Daniella Perez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcus Montenegro, um dos principais agentes artísticos do Brasil, foi um dos entrevistados de "Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez", série disponível no HBO Max, sobre o caso da morte da filha de Gloria Perez. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, o empresário relatou uma história inusitada envolvendo Guilherme de Pádua, dias antes da morte da atriz, e que acabou não integrando o roteiro da produção do streaming.

Conforme o relato, De Pádua estava dormindo em um assento do aeroporto de Cuiabá (MT), quando foi encontrado por Montenegro e Fábio Assunção, que viajaram por conta de um baile de debutantes na cidade.

"Na volta de Cuiabá, nós encontramos o Guilherme de Pádua às 4h no aeroporto, dormindo na cadeira. Ele estava com uma tiara de couro, como se fosse uma coisa indígena", narrou Montenegro. "Eu não via o Guilherme há muito tempo, o Fabio encontrava com ele nos bastidores da novela. Eu perguntei: 'Guilherme, o que você está fazendo em Cuiabá?'. Ele respondeu: 'Vim fazer um baile de debutante'".

Por terem ido à capital do Mato Grosso pelo mesmo motivo, a dupla ficou desconfiada: "Só tinha um clube. A gente achou estranho".

Além disso, ele lembrou o dia da morte de Daniella. "Eu estava produzindo Cristiana Oliveira e Fabio Assunção em uma peça chamada 'Bate Outra Vez'. Na noite em que Daniella foi assassinada, eu estava no teatro ensaiando com eles. O Raman, meu ex-sócio, estava na casa da Gloria Perez confirmando o elenco da novela para a festa do dia seguinte", narrou, referenciando um evento de comemoração da sua empresa, que homenagearia a dramaturga.

"Até que [Raul] Gazolla chega, diz que o carro da Dani sumiu e começa aquilo tudo", lembrou Montenegro.