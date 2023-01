Empresária influencer é detida por suspeita de estelionato em SC

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil e com o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) por e-mail, WhatsApp, e telefone para mais informações sobre a prisão, investigações e processo, mas não obteve retorno.

O estabelecimento de Mayara, que possuía três máquinas de bronzeamento artificial, foi interditado. Este tipo de equipamento é proibido no Brasil por uma resolução de 2009 da Anvisa (Agência Naiconal de Vigilância Sanitária). No local e na residência da empresária também foram apreendidos diversos produtos, totalizando R$ 40 mil.

Só no Instagram, Mayara tem quase 200 mil seguidores. Nas redes sociais, a empresária se apresenta como especialista em bronzeamento artificial e bronze legalizado, além de alisamentos. Além dos procedimentos realizados por ela, a influencer também compartilha fotos com famosos e viagens.

