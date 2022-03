Empresa de energia constrói museu arqueológico na Colômbia

O Museu Arqueológico Nueva Esperanza foi inaugurado no dia 25 de fevereiro. A construção foi feita pela Transmissora Colombiana de Energia (TEC), subsidiária da holding Alupar, que atua principalmente no Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma empresa de transmissão de energia na Colômbia inaugurou um museu com peças recuperadas no processo de resgate arqueológico para a implantação de uma linha de transmissão e subestação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.